Roma Juve, Fazio assente dai convocati di Fonseca: il motivo

Roma Juve, Fazio assente dalla lista dei convocati di Paulo Fonseca. Per l’argentino problema all’adduttore destro

Federico Fazio non farà parte della sfida di domani sera tra Roma e Juve. L’argentino, che era tra i possibili titolari nell’ipotesi di un cambio modulo con la difesa a 3, è costretto ad alzare bandiera bianca.

Per lui un problema all’adduttore destro. Fonseca, non vedendolo al massimo della condizione fisica, ha preferito risparmiargli il match preservandolo al meglio per gli impegni futuri.