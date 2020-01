Roma Juve presentata da Matuidi: «Sarà una gara difficile»

Matuidi presenta Roma-Juve: «Sarà una gara difficile perché i giallorossi sono una grande squadra. Noi vogliamo fare sempre di più»

Blaise Matuidi, centrocampista della Juve, ha parlato ai microfoni di Sky Sport presentando la partita di domenica contro la Roma. Queste le parole del francese:

«Sarà una partita molto difficile, perché la Roma è una grande squadra con un gioco molto offensivo come noi. Loro giocheranno in casa, con i tifosi che saranno dalla loro parte. Dobbiamo essere pronti a fare una grande partita. Le scelte le farà il mister, siamo in tanti a parlare francese in mezzo al campo. Ci sono giocatori di grande qualità e dobbiamo essere pronti a fare una bella partita. Vogliamo crescere e fare sempre di più».