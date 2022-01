Roma, pressing su Diawara poi tutto su Kamara

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

La Roma vuole cedere il centrocampista Diawara per puntare a Kamara del Marsiglia: si spinge per l’addio

La Roma è in pressing su Diawara per l’addio del centrocampista. Su di lui ci sarebbe l’interesse del Valencia, ma a rallentare le trattative ci sarebbe il fatto che il classe ’97 è in Coppa d’Africa.

I giallorossi spingono perché vogliono arrivare a Kamara del Marsiglia. Obiettivo nella lista di Pinto e Mourinho. A riferirlo la Gazzetta dello Sport.