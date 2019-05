Roma, la mancata qualificazione in Champions potrebbe costare caro

I giallorossi se dovesse sfumare il quarto posto sarebbero costretti a vendere pezzi pregiati: Manolas, Pellegrini, Zaniolo e Under i nomi

Dopo il pareggio contro il Genoa, per la Roma si complica la corsa Champions. I giallorossi sono a tre punti di distanza dall’Atalanta quarta in classifica e la mancata qualificazione potrebbe cambiare i piani della società. Andrebbe a mancare infatti una robusta entrata, da colmare con qualche cessione importante. Sul taccuino i nomi di Manolas, Zaniolo, Pellegrini e Under, sono loro i principali indiziati che porterebbero nelle casse giallorosse una cospicua somma derivante dalle plusvalenze. Oltre a ciò potrebbe arenarsi la trattativa per Antonio Conte che prima di trasferirsi chiede chiarimenti sul futuro e sul progetto.