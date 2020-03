Roma, l’agente di Schick: «Lipsia senza soldi per il riscatto? Non è vero»

Roma, l’agente di Schick fa chiarezza: «Non è vero che il Lipsia non ha i soldi per il riscatto. Siamo tranquilli, è la destinazione ideale»

Il futuro di Patrik Schick è a oggi una vera e propria incognita. Il giocatore di proprietà della Roma si trova in prestito al Lipsia. Nei giorni scorsi era circolata la voce di mancanza di liquidità da parte dei tedeschi per il riscatto a fine stagione. Ha chiarito tutto Pavel Paska, suo agente:

«Non è assolutamente vero che il Lipsia non ha i soldi. I club tedeschi economicamente sono i più sani in Europa. Dalle altre parti sta andando tutto a pezzi, ad eccezione della Premier League. Quello dei soldi non è affatto un argomento. Penso sia davvero una tattica di negoziazione. E’ un affare grosso, vedremo. Quando vendi qualcosa e chiedi dei soldi, a volte devi abbassare il prezzo. Siamo tranquilli. Il Lipsia è la destinazione ideale per Patrik», le sue parole al sito ISport.cz.