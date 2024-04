Roma Lazio: dove vederla, orario e probabili formazioni

All’Olimpico andrà in scena la sfida di Serie A tra Roma e Lazio: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match

Al Olimpico andrà in scena la sfida di Serie A tra Roma e Lazio. Non una partita qualunque perché il derby della Capitale regala sempre emozioni differenti rispetto ad altre gare. I giallorossi vogliono ritrovare i tre punti dopo il pari con il Lecce e dare un segnale al Bologna. Dall’altra parte i biancocelesti arrivano dalla sconfitta di Coppa Italia contro la Juve ma in campionato sono reduci dal successo interno. L’Europa è ancora distante ma non impossibile e Tudor ci crede. Andiamo a scoprire le ultime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Llorente, Angelino; Pellegrini, Paredes, Cristante; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All. De Rossi

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Casale, Romagnoli, Gila; Marusic, Guendouzi, Cataldi, Felipe Anderson; Luis Alberto, Isaksen; Immobile All. Tudor

Roma-Lazio, orario e dove vederla

Roma-Lazio gara delle ore 18:00 del sabato, che continuerà la trentunesima giornata della Serie A, la dodicesima del girone di ritorno. Verrà trasmessa in esclusiva su DAZN sul canale 214 del satellite di Sky. Per vedere la partita in streaming, DAZN permette la visione anche sul proprio sito ufficiale o sull’app scaricabile su Pc, tablet e smartphone.