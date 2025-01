Roma Lazio, Cesari svela il retroscena: «Ecco cosa dice Pairetto a Zaccagni»

Roma Lazio, Graziano Cesari rivela un dettaglio sulla moviola del derby della Capitale: «Ecco cosa ha detto Pairetto a Zaccagni»

Graziano Cesari, negli studi di Pressing, ha così analizzato un episodio da moviola di Roma Lazio accaduto nella ripresa del match.

LE PAROLE – «Pairetto gli dice “Mi stai dando fastidio”. La risposta di Zaccagni è secca “Anche tu a me dai fastidio”. Qui c’è qualche cosa che non funziona, qualche cosa che manca in questa situazione. Se ti rivolgi a un calciatore in questo modo tutti gli altri intorno in qualche modo si sentono anche legittimati a risponderti in quel modo».