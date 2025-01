Roma, Le Fée non trova spazio in giallorosso: addio a gennaio? Piace in Spagna

Enzo Le Fée potrebbe partire già a gennaio? A Roma non è riuscito a trovare spazio, ma ha estimatori in Spagna: le ultime

Enzo Le Fée non è riuscito a ritargliarsi uno spazio nel centrocampo della Roma, nonostante l’investimento importante fatto in estate dai giallorossi per prenderlo dal Rennes: per lui appena 319′ in appena 6 presenze.

Per questo motivo, come riportato da Le Parisien, il centrocampista potrebbe partire già a gennaio: su di lui ci sarebbe infatti l’interesse del Real Betis: al momento l’offerta dovrebbe essere quella di un prestito con diritto di riscatto a favore degli spagnoli.