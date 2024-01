Roma Lukaku, per trattenerlo serve la Champions

Il futuro di Romelu Lukaku: in estate il Chelsea vuole 43 milioni per l’attaccante e la Roma deve qualificarsi in Champions per trattenerlo

La Roma in campo oggi pomeriggio all’Al Awwal Stadium di Riyad per l’amichevole con l’Al-Shabab e il protagonista della partita sarà Romelu Lukaku. L’attaccante belga, uno dei pochi a dire di no in estate ai sauditi sul calciomercato, rimane un pallino per le squadre arabe, ma è anche una delle certezze di stagione dei giallorossi. Per questo motivo, come riportato da La Gazzetta dello Sport, è necessario capire quale sarà il suo futuro.

L’ex attaccante dell’Inter è in prestito dal Chelsea e con i blues c’è un’accordo per la prossima estate: basta prestiti, chi lo vuole dovrà sborsare 43 milioni (cifra necessaria per evitare di registrare a bilancio una minusvalenza). Per arrivare a mettere insieme quella cifra, i giallorossi hanno solo una strada percorribile davanti ed è quella della qualificazione in Champions League. Il costo totale dell’operazione, tra spesa e ingaggio, è di 80 milioni, spalmato su tre esercizi e ammortizzato fino al 2027. Ma serve il quarto posto, che significherebbe 40 milioni di più nelle casse del club, e altri ancora da sponsor e incassi dello stadio.