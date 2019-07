Roma, Mancini porta aria fresca e motivazioni. E Fonseca gradisce

Roma, Mancini ha vissuto il suo primo giorno nella Capitale. Fonseca gradisce le sue motivazioni e attende gli ultimi colpi

L’appello di Gianluca Petrachi e Paulo Fonseca è sempre lo stesso. Chi vuole venire a giocare nella Roma deve farlo pieno di motivazioni, ed è proprio quello che il d.s. ha riscontrato nei suoi primi acquisti da dirigente capitolino. L’ultimo in ordine di tempo ad aver dato esattamente questa impressione è Gianluca Mancini, il nuovo arrivato in casa capitolina.

«Essere un giocatore della Roma ed arrivare in una società così prestigiosa per me è un motivo di orgoglio e ripaga tutti i sacrifici che ho fatto da quando ho iniziato a giocare a calcio. Sono un uomo felice», le sue primissime parole all’emittente ufficiale della società. Fonseca ha così a disposizione sin da subito il primo centrale richiesto per rimpiazzare Manolas e Marcano. All’appello, adesso, ne manca soltanto uno. Si sta a poco a poco completando quindi la rosa della Roma per la prossima stagione. Presto (a meno di clamorosi sconvolgimenti) anche Veretout farà parte dei capitolini.

Gli assalti, poi, non si fermeranno al francese. Alderweireld rimane la caccia grossa, ma al contempo la più complicata. La sensazione è che un accordo possa arrivare, ma non nel breve termine. E intanto il belga è partito per la tournée asiatica con il Tottenham. Prassi. L’attenzione si sposterà anche sull’attaccante esterno che dovrà prendere il posto di El Shaarawy, e su quella posiziona si stanno facendo determinate valutazioni. Rimane l’incognita punta. La situazione Dzeko-Inter è in stallo, sopratutto perché la Roma prima vuole capire se Higuain darà prima o poi un segnale d’apertura. A quel punto potrebbe essere tutto un domino.