Roma Mancini: «Sono l’uomo più felice del mondo»

Le parole di Gianluca Mancini, difensore della Roma, dopo la vittoria ottenuta dai giallorossi nel derby contro la Lazio

Gianluca Mancini, ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la vittoria della Roma contro la la Lazio nel derby della Capitale. Di seguito le sue parole.

«Come ha detto il mister è un derby vinto dopo tanto. Mi mancava il gol, sono l’uomo più felice del mondo. Non vincevamo da tanto, è per i tifosi che se lo meritano. Sono sempre stati con noi. Il gol ti fa rendere felice, ma l’importante era vincere per noi, per tutti i tifosi e la classifica. I pantaloncini? Li ho dati ai tifosi, la maglia la terrò per sempre con me. Cambio? Ho avuto qualche problemino, all’intervallo ho preso qualcosa. In queste gare esco solo se ho una gamba rotta, starei troppo male in panchina. Milan? Il derby ci dà la carica giusta e ci fa lavorare meglio. La stagione non finisce con il derby, piedi per terra e testa alta».