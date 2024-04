Roma Milan, Amelia: «De Rossi sta facendo un ottimo lavoro»

Marco Amelia, ex portiere, ha parlato della doppia sfida vinta dalla Roma contro il Milan in Europa League

Marco Amelia è intervenuto sulle frequenze di Radio 24 nel corso della trasmissione Tutti Convocati parlando di Roma e Milan. Ecco le parole dell’ex portiere.

SU DE ROSSI – «De Rossi lo conosciamo tutti e tutti possono dire che il lavoro che sta facendo è di qualità, fatto di passione e conoscenza. Anche il lavoro di comunicazione che sta facendo sulla città è ottimo e l’ambiente tutto sta rispondendo bene».

MERITI DI MOURINHO – «C’è merito di Mou per quello che è stato creato in questi anni e merito di Daniele di sfruttare tutto questo a favore della squadra per farla rendere al meglio, inserendo delle idee tecnico-tattiche che si sposano coi giocatori che ha».