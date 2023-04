Roma, Mourinho: «Dybala e Abraham? potrebbero non esserci per il ritorno»

Le parole di Jose Mourinho, dopo la sconfitta della Roma contro il Feyenord nell’andata dei quarti di Europa League

Jose Mourinho ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta della Roma contro il Feyenoord in Europa League. Di seguito le sue parole.

INFORTUNI DI DYBALA E ABRAHAM – «Non so, ma già se in campo mi dicono che stanno male, non ho molto da fare. La sostituzione di Pellegrini non ha nulla a che vedere con il rigore sbagliato. In avanti non abbiamo Haaland, siamo quelli che siamo. Facciamo sempre il massimo, i ragazzi hanno fatto una partita di sforzo e sacrificio. Abbiamo difficoltà, domenica c’è una partita dura e poi di nuovo giovedì, non abbiamo molti giocatori da ruotare».

POCHI GOL – «Giovedì saremo noi e l’Olimpico, che c’è sempre. La squadra non segna i gol che dovrebbe segnare, visto quanto facciamo in campo. Anche contro il Torino potevamo fare 2-0 e non l’abbiamo fatto. È già successo altre volte. Individualmente, se analizziamo le statistiche, i gol sono pochi per i giocatori offensivi».

RITORNO – «Tutti si aspettavano un Feyenoord a dominare, ma dal 1′ noi abbiamo cercato di non rendere la partita a senso unico. Abbiamo pressato, avuto palla e abbiamo creato. Sono ottimista, ma sono preoccupato per domenica. Abbiamo i nostri limiti, quando poi si perdono giocatori, le opzioni sono ancora meno. Ma i ragazzi danno sempre il massimo, non meritavamo questo risultato ma questo è il calcio».