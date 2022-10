Roma, l’obiettivo di Mourinho è rilanciare Zaniolo

José Mourinho ha in testa un obiettivo importante oltre alla sfida con il Napoli, ovvero rilanciare Zaniolo

José Mourinho ha in testa un obiettivo importante oltre alla sfida con il Napoli, ovvero rilanciare Zaniolo.

Il portoghese lo utilizzerà in campionato vista la sua squalifica in Europa League e il big match dell’Olimpico può essere la partita del rilancio per il classe ’99. Mou lo difende in conferenza e vuole farlo tornare decisivo come nella finale di Conference League. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.