Conferenza stampa Mourinho: il tecnico della Roma parla alla vigilia del match contro il Napoli. Le sue dichiarazioni

José Mourinho ha parlato in conferenza alla vigilia del match tra Roma e Napoli.

CONDIZIONE – «Dybala, Wijnaldum, Darboe e Celik non saranno con noi. Celik potrebbe rientrare nella prossima giornata, la condizione del resto del gruppo, che si è allenato una settimana di fila, è buona, abbiamo recuperato e abbiamo potuto allenarci. Non c’è molto altro che possiamo dire».

NAPOLI – «E’ la prima in classifica dopo dieci gare e la classifica ha già un significato importante. Giochiamo contro i primi. L’opinione generale credo sia a favore loro, ma noi abbiamo il diritto di giocarcela. Però qualche volta anche chi è favorito perde».

ZANIOLO – «Penso che sia in un momento della sua carriera dove deve pensare a crescere e migliorare. Capire meglio il gioco e la sua interpretazione. Tre partite di squalifica in Europa poi, mi sembrano allucinanti. Anche il rosso preso poteva essere un giallo. Una giornata di squalifica era già una punizione importante, tre partite sono troppe. Per qualcuno che fa un’aggressione allora mi aspetto sei giornate. Intorno a questo ragazzo è sempre tutto troppo amplificato. Non sono contento perché non lo avrò per due gare decisive, ma sono più triste con il giocatore perché perde tre partite. Ma questa è Uefa e domani è un’altra storia».