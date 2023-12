Roma, Mourinho a rischio squalifica: la Procura apre un fascicolo

José Mourinho non le ha mandate a dire per quanto riguarda la scelta del direttore di gara in vista della sfida contro il Sassuolo

José Mourinho non le ha mandate a dire per quanto riguarda la scelta del direttore di gara in vista della sfida della sua Roma contro il Sassuolo.

Parole forti quelle indirizzate all’arbitro Mercenaro. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport ora il tecnico portoghese rischia una squalifica. Immediata la replica de L’AIA alle parole dello Special One: «Inaccettabile». E la procura federale apre subito un fascicolo.