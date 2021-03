Roma, Musso il preferito per la porta: Pinto propone due jolly a Gotti

Calciomercato Roma: per il ruolo di portiere, i giallorossi avrebbero scelto Juan Musso. Pinto potrebbe proporre due nomi all’Udinese

Nelle ultime stagioni, la Roma ha spesso avuto il problema porta con elementi che non hanno dato la giusta sicurezza. La prossima estate Tiago Pinto vuole risolvere questo problema andando a comprare un estremo difensore di sicura affidabilità. E il nome in cima alla lista del dirigente giallorosso sarebbe quello di Juan Musso.

L’Udinese ha già fissato la valutazione dell’Argentino a 20 milioni e, come riportato da La Gazzetta dello Sport, la Roma avrebbe in mano due pedine per abbassare le pretese economiche e cercare di convincere i bianconeri: si tratterebbe di Amadou Diawara e Carles Perez. Entrambi i calciatori, infatti, sarebbero ben graditi a Luca Gotti.