La Roma pensava a un posto Champions, oggi è un orizzonte impossibile. Qual è l’obiettivo della stagione?

Tutto sui possibili nuovi obiettivi della Roma di Claudio Ranieri dopo la pessima prima parte di stagione dei giallorossi. I dettagli

De Rossi prima, Juric poi, adesso Ranieri. Nessun club ha cambiato allenatori come la Roma. E ripensando al fatto che l’anno scorso il Napoli si è comportato nello stesso modo con la triade Garcia-Mazzarri-Calzona, finendo per raccogliere un pugno di mosche, la domanda – e la preoccupazione – sul destino finale della stagione è del tutto legittima. Anche se i segnali di risveglio con le ultime due goleade – Sampdoria in Coppa Italia e Parma in campionato – non sono banali e possono indurre pensieri diversi.

Occorre ricordare che nella mente dei tifosi giallorossi c’è l’obiettivo dichiarato a inizio stagione, andare a occupare un posto nella grande Europa. Operazione impossibile da concepire oggi che si vive a centroclassifica. Con il rimpianto di avere mandato via il primo amatissimo allenatore quando è vero che aveva raccolto solo 3 punti, ma le partite giocate erano state solo 4. Juric ha lasciato la Roma al dodicesimo posto, Ranieri la sta faticosamente rialzando. Un posto almeno in Europa League è distante 12 punti: qual è l’utopia da coltivare oggi? Vincere Coppa Italia e/o Europa League per arrivarci da quella via, questa è la soluzione più vicina.