Roma, occhi stranieri su Under. I club interessati al turco

Roma, due club stranieri mettono Under nel mirino. Dalla Turchia sicuri: Siviglia e Tottenham interessati al giovane esterno

Cengiz Under rimane al centro di vicende di mercato, nonostante l’avvio di stagione non brillantissimo. Direttamente dal suo paese natale, la Turchia, specificatamente il sito internethaber.com delinea dei possibili scenari.

Sull’esterno si sarebbe registrato l’interesse di due club stranieri come il Siviglia e il Tottenham. Da capire la volontà della Roma per quanto riguarda il suo futuro, dopo il rinnovo di contratto siglato in estate.