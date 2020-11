Roma, oggi nuovo tampone per Dzeko: Fonseca incrocia le dita e spera

Nella giornata odierna Edin Dzeko effettuerà un nuovo tampone per capire se è tornato a negativo e a disposizione di Fonseca

Sembra che questa Roma non patisca l’assenza di Edin Dzeko. Dopo i tre gol al Genoa, altre tre reti al Parma con un Mkhitaryan assoluto trascinatore dei giallorossi. Ma il recupero del bosniaco è fondamentale per Fonseca e per questo oggi terrà le dita incrociate.

Come riporta La Gazzetta dello Sport oggi Dzeko farà un nuovo tampone, a 18 giorni dal primo che ha svelato la positività: ormai, l’isolamento sta volgendo al termine (visto che si avvicina ai 21 giorni). Per quanto la Roma stia andando bene, il ritorno di Edin è fondamentale.