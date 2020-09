Roma, ora su Dzeko piomba l’Atletico Madrid

Calciomercato Roma: il futuro di Edin Dzeko potrebbe essere ora all’Atletico Madrid

La trattativa tra il Napoli e la Roma per portare Milik in giallorossa è saltata, così anche il futuro di Dzeko è cambiato. Il bosniaco doveva andare alla Juventus che, non potendo più attendere, ha virato su Alvaro Morata prelevandolo dall’Atletico Madrid.

E adesso proprio i Colchoneros potrebbero andare in soccorso di Dzeko. Come riportato dal direttore di AS Tv Javier Matallanas, infatti, il club della capitale spagnola sta trovando difficoltà per arrivare a Luis Suarez è così sarebbe piombato sul numero 9 della Roma.