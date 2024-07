Paredes CATEGORICO: «FUTURO in Arabia? La mia volontà è CHIARA, alla Roma ho detto QUESTO»

Le parole di Leandro Paredes, centrocampista argentino della Roma, sul suo futuro in giallorosso. I dettagli

Leandro Paredes, centrocampista della Roma, ha parlato del futuro in occasione della presentazione del suo nuovo vino.

FUTURO – «Arabia Saudita? Ho un contratto e sono molto molto felice a Roma».

VINO – «Ho scelto questa cantina perché rappresenta quello che per me è il tema della famiglia, e l’opzione migliore. No, non penso di dedicarmi a questo quando smetterò. Lo uso come hobby, sono venuto qui per conoscere il processo del vino, il progetto è di famiglia, mia sorella vive qui ed è qualcosa che le piace. Speriamo di poter continuare così».