Roma, Pedro e Mkhitaryan lavorano a parte: in dubbio per lo Spezia?

Non arrivano buone notizie da Trigoria: sia Pedro che Mkhitaryan hanno lavorato a parte oggi e sono in dubbio per lo Spezia

Non arrivano buone notizie per Fonseca in vista del match di sabato pomeriggio contro lo Spezia. Oggi a Trigoria hanno lavorato a parte sia Pedro che Mkhitaryan, che quindi sono in dubbio per il rematch contro i liguri.

A onor di cronaca l’allenamento di oggi per la Roma è iniziato con una riunione in sala video. A seguire i giocatori hanno svolto lavoro in palestra per poi terminare la seduta sul campo.