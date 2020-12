Roma, Pellegrini chiede scusa dopo lo sfogo: «Ho sbagliato»

Lorenzo Pellegrini ha chiesto scusa dopo il proprio messaggio sui social con cui i era sfogato per le critiche ricevute dopo il pareggio in Roma-Sassuolo

Lorenzo Pellegrini ha chiesto scusa dopo il proprio messaggio sui social con cui i era sfogato per le critiche ricevute dopo il pareggio in Roma-Sassuolo.

LE SCUSE – «Ho sbagliato ad utilizzare la parola falliti, ma non era per chi critica sportivamente visto che ovviamente ognuno è libero di farlo.. ma per chi insulta! Ricordatevi che siamo prima uomini che calciatori!».