Roma, Pellegrini non si tocca: obiettivo togliere la clausola di 30 milioni

Roma, la società capitolina farà di tutto per tenere Lorenzo Pellegrini: il primo passo è togliere la clausola rescissoria

Indipendentemente da come si muoverà la Roma sul mercato una certezza c’è ed è quella di Lorenzo Pellegrini. Il calciatore è cresciuto tantissimo da inizio stagione e nelle ultime gare è stato determinante nelle vittorie dei giallorossi.

Per questo motivo, come riporta Il Messaggero, la Roma farà qualsiasi cosa per respingere gli attacchi che arriveranno dalla Premier e dalla Juventus. Il primo passo è quello di togliere la clausola di 30 milioni, troppo bassa per un giocatore così importante.