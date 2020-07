Roma Petrachi, la battaglia si sposta in tribunale: l’ex ds impugna il licenziamento

Gianluca Petrachi ha impugnato il licenziamento da parte della Roma e vuole spostare la battaglia in tribunale

L’avventura di Gianluca Petrachi alla Roma è terminata. Nei giorni scorsi l’ex direttore sportivo giallorosso ha ricevuto la lettera di licenziamento per «giusta causa», con due anni di anticipo sul contratto siglato la scorsa estate.

Secondo La Gazzetta dello Sport, il d.s. ha impugnato il provvedimento, il che significa che le parti si rivedranno in Tribunale. Il tentativo di conciliazione non è andato a buon fine. L’ex direttore sportivo del Toro aveva firmato un contratto triennale da 1,2 milioni netti (più bonus) fino al giugno 2022 e non intende rinunciarvi. La Roma, d’ altra parte, fa valere tra le sue carte il messaggio ritenuto irrispettoso che l’ex d.s. aveva inviato al presidente James Pallotta.