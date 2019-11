Roma, Petrachi rischia la squalifica: la situazione

Roma, si mette male per il direttore sportivo dei giallorossi che ora potrebbe essere inibito da ogni attività per alcuni mesi

Apprensione in casa Roma per quanto riguarda la situazione del de Petrachi. I termini dell’indagine avviata dalla Procura federale sono scaduti ieri ma potrebbe essere chiesta una proroga fino a 60 giorni. La situazione del ds pare essere piuttosto compromessa.

Come riporta il Corriere dello Sport infatti il patron del Torino Cairo ha voluto fargli pagare il fatto che lui abbia iniziato a lavorare con la Roma ancor prima di aver risolto il suo contratto con il Torino. Sono stati sentiti diversi test in merito tra cui i dirigenti della Roma, quelli dell’Inter e qualche procuratore. Difficile quindi che ci sarà solo una multa, probabile che invece Petrachi sarà inibito per qualche mese. Nel periodo di inibizione il dirigente non potrà operare sul mercato, entrare negli spogliatoi durante le gare ufficiali e sarà estromesso da qualsiasi attività.