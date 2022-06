Roma, Pinto sistema la fascia destra: pronti Celik e Solbakken

Tiago Pinto al lavoro per sistemare la fascia destra della Roma. Per i giallorossi pronto il doppio colpo Celik-Solbakken

Come riferito dal Corriere dello Sport, Tiago Pinto è al lavoro per sistemare la fascia destra in casa Roma. Il dirigente giallorosso ha messo nel mirino il doppio colpo Celik-Solbakken.

Il terzino del Lille è molto vicino, mentre per l’ala del Bodo ci sarebbe da sistemare ancora qualche dettaglio. Un’operazione da 12/14 milioni di euro complessivi.