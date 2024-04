Polemiche Roma, Casini risponde: «Sorpreso, da parte nostra...»

Le parole di Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, sulle polemiche della Roma per il recupero con l’Udinese. Tutti i dettagli

Il presidente della Serie A, Lorenzo Casini, ha parlato all’evento “OnePeopleOnePlanet” delle polemiche della Roma per il recupero con l’Udinese.

LE PAROLE – «La Roma non si è sentita tutelata? Sono rimasto molto sorpreso perché quella della gara interrotta era un’ipotesi ben regolata dallo statuto. Non capitava da almeno 15 anni e questa ipotesi prevede che il recupero dei minuti mancanti vengano fatti il giorno successivo. Le squadre non hanno voluto e, quindi, da statuto, c’erano 15 giorni per fissare il recupero. Nonostante questo ho ritenuto opportuno coinvolgere l’organo collegiale di governo per verificare se vi fosse la possibilità di andare incontro alla Roma. Questa possibilità, leggendo lo statuto, non esisteva quindi si è indicato il recupero e siccome sono solo 18 minuti, si è chiesto alla Roma di scegliere l’orario e il giorno per giocare con il Napoli offrendo la massima disponibilità possibile per una decisione dove non c’era nessun margine di discrezionalità da parte mia».