Roma Primavera, attesa piccola rivoluzione in estate. De Rossi saluterà la panchina, ma diventerà coordinatore del settore giovanile

A fine anno sarà piccola rivoluzione per la Roma Primavera. Come ormai noto da diversi mesi, la stagione in corso dovrebbe essere l’ultima con Alberto De Rossi in panchina. Il suo contratto da allenatore scadrà nel prossimo giugno.

Tuttavia il suo rapporto con la società giallorossa di certo non si concluderò. Pronto per lui un ruolo da coordinatore del settore giovanile insieme a Bruno Conti. De Rossi si occuperà delle tre squadre più grandi a partire dalla Primavera, come sottolineato dal Corriere dello Sport.