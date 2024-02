Roma, recupero last minute per il Monza: De Rossi sorride

I giallorossi ritrovano importanti pedine dall’infermeria in vista dell’imminente sfida di campionato contro Palladino

Daniele De Rossi può sorridere per le buone notizie dall’infermeria. Con l’avvicinarsi del termine della stagione, i ritmi sono serrati e avere il più alto numero di giocatori a disposizioni è senza dubbio un toccasana per ogni allenatore.

Il tecnico della Roma dovrà aspettare ancora un mese per riavere Tammy Abraham, ma d’altro canto è pronto a riaccogliere in gruppo Rick Karsdorp. L’ex Feyenoord ha smaltito l’infortunio e tornerà a completa disposizione per la partita contro il Monza di sabato.