Roma, cresce l’ottimismo per Dzeko. Le condizioni dell’attaccante

Roma, sale l’ottimismo per la convocazione di Dzeko in vista dell’Inter. Il bosniaco regolarmente a Trigoria: ha svolto differenziato

Edin Dzeko sta lottando contro il tempo per essere presente, domani sera, a Inter-Roma. Il bosniaco soffre negli ultimi giorni a causa di un forte attacco influenzale che l’ha di fatto messo in dubbio per la sfida.

Oggi l’attaccante giallorosso si è recato regolarmente nel centro sportivo di Trigoria e, all’interno dell’allenamento diretto da Fonseca, ha svolto differenziato. Per tale motivo cresce un minimo l’ottimismo per una sua convocazione.