Roma Sampdoria, Semplici: «Questa partita ci servirà»

Il tecnico della Sampdoria è intervenuto dopo il ko per 4-1 incassato all’Olimpico contro la Roma

Leonardo Semplici, allenatore della Sampdoria, ha parlato dopo la sfida persa contro la Roma agli ottavi di finale di Coppa Italia. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di SportMediaset.

INDICAZIONI – «E’ chiaro che oggi ho sfruttato questa gara per vedere la rosa a disposizione. Per 3/4 giocatori era la prima partita dopo tanto tempo. Prima mezz’ora non bene ma poi abbiamo fatto meglio. Abbiamo giocato contro una squadra forte di valore, questa partita serve da insegnamento per il nostro campionato».

PAROLE DI ACCARDI – «Ho accettato incarico perchè abbiamo rosa di livello, nel reparto difensivo siamo difficoltà con assenze, ci sono adattamenti da fare e ho messo un centrocampista come difensore centrale. Bisogna tenere botta da qui a fine dicembre per cercare di recuperare qualche giocatore».

PORTIERI – «Ghidotti era quello scelti, oggi volevo vedere Vismara e Silvestri è infortunato. Ghidotti è quello che ha le qualità mentali migliori per essere titolare nella Sampdoria».