Roma, senti Solskjaer: «Smalling a giugno torna al Manchester United»

Roma, senti Solskjaer: «Smalling? Cambiare ambiente gli ha fatto bene, ma a giugno tornerà al Manchester United»

L’avvio di stagione al di sopra delle aspettative ha probabilmente sorpreso tutti. A Roma, ma anche a Manchester. Con lo United che, per la prossima stagione, sta già pensando di richiamare a sé Smalling.

«Tornerà a Manchester in estate? Sì: a volte cambiare ambiente può essere un rischio, ma Chris è il tipo che ama affrontare sfide del genere – le parole di Solskjaer -. E’ intelligente e si è adattato in poco tempo allo stile di vita italiano. Sono felice per lui perché sta facendo vedere il giocatore che è».