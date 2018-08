Sfottò social. L’account Twitter inglese della Roma si è distinto in estate per la sua ironia: dalla presentazione di Cristante con il grafico in vacanza, a quella di Pastore ritratto vicino a un albero su cui posavano decine di pecore, finendo poi per il nome di Malcom che, dopo il mancato arrivo, è stato cancellato dalle probabili formazioni. L’ultimo tweet riguarda gli arrivi dei nuovi big in Italia ma anche il cambio di maglia di Gonzalo Higuain e non solo. Tra le foto compare anche un Arturo Vidal con la maglia dell’Inter.

Oltre a Pastore, colpo di mercato giallorosso, e all’immancabile Cristiano Ronaldo juventino, ecco spuntare fuori il cileno Arturo Vidal, obiettivo di mercato nerazzurro, con la maglia dell’Inter. Decide di tifosi interisti hanno commentato il tweet postando lo screen dell’annuncio fatto dalla Roma per Malcom, poi passato al Barcellona. Sfottò social.

Serie A is back and it's not just about the new players on the pitch – the fan designers are next level 🔥 pic.twitter.com/l9d5tu8D2Z

— AS Roma English (@ASRomaEN) August 20, 2018