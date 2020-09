Roma, slitta la cessione di Schick al Bayer Leverkusen: il motivo

Slitta la cessione di Patrick Schick al Bayer Leverkusen: l’attaccante è finito in quarantena e non potrà fare le visite mediche

Ci vorrà ancora qualche giorno per la cessione di Patrick Schick al Bayer Leverkusen. I due club hanno trovato l’accordo per il trasferimento del ceco sulla base di 28 milioni complessivi ma l’annuncio ufficiale della cessione dovrà attendere.

In giornata erano in programma le visite mediche, slittate a causa di un caso di positività per un membro dello staff della nazionale ceca. L’attaccante, dunque, è in quarantena e non potrà sostenere i test sanitari.