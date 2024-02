Roma, con Smalling De Rossi scopre l’abbondanza in difesa

Roma, De Rossi ritrova Chris Smalling e in difesa la coperta si allunga: il tecnico ha maggiore profondità in difesa

Contro il Frosinone è tornato in campo nella Roma Chris Smalling: il difensore inglese era mancato per 178 giorni, finendo al centro delle cronache più che altro per i malumori con l’ex tecnico Jose Mourinho. Adesso che al timone dei giallorossi c’è Daniele De Rossi, il centrale torna ad essere una preziosa pedina dello scacchiere.

Come riportano infatti sia la Gazzetta dello Sport che il Corriere dello Sport, il suo ritorno in gruppo ha dato maggiore profondità al reparto arretrato, che ora abbonda di centrali: per il quotidiano romano Mancini è l’elemento imprescindibile e alle sue spalle Llorente è sempre disponibile, Huijsen dimostra grande caparbietà e N’Dicka ha l’entusiasmo della fresca vittoria in Coppa d’Africa. Aggiungendo l’inglese al pacchetto, conclude la rosa, la profondità non è solo nei nomi, ma anche nelle soluzioni tattiche: con Smalling si può tornare a mettere una difesa a 3 e De Rossi ha dimostrato che ama variare i moduli in base all’avversario.