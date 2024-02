Roma, Svilar ha superato Rui Patricio nelle gerarchie

Roma, cambiano le gerarchie in porta: Svilar sta convincendo De Rossi e Farelli, preparatore dei portieri giallorosso

Mile Svilar si sta prendendo la Roma. Il portiere belga, arrivato a parametro zero dal Benfica sta cambiando le gerarchie tra i pali giallorossi. Come riportato dal Corriere dello Sport, De Rossi al suo arrivo sulla panchina aveva confermato Rui Patricio come titolare, ma dopo l’errore su Folorunsho con il Verona, qualcosa è cambiato.

Farelli, nuovo preparatore dei portieri è rimasto piacevolmente sorpreso dai miglioramenti del belga in allenamento, così come De Rossi, che dopo la chance da titolare contro il Feyenoord in Europa League, lo ha preferito al portoghese contro il Frosinone e Svilar ha risposto presente, con 7 parate e due respinte che hanno permesso alla squadra di vincere. Adesso Rui Patricio, in scadenza di contratto, rischia di lasciare Trigoria nel nuovo ruolo di portiere di riserva.