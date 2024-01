Roma, i tifosi si schierano: striscioni per Mourinho e contro Friedkin

La reazione dei tifosi della Roma all’esonero di José Mourinho in occasione della gara contro il Verona. I dettagli

Giornata importante in casa Roma con l’esordio di Daniele De Rossi in panchina. I tifosi sembrano però non aver ancora dimenticato José Mourinho.

Fuori dai cancelli dell’Olimpico sono infatti apparsi vari manifesti per celebrare l’allenatore portoghese, oltre che diversi striscioni contro i Fridkin. Uno di questi recitava: «Comunicati inverosimili, parole e dicerie. L’unica certezza sono le vostre vigliaccherie». I tifosi giallorossi si sono decisamente schierati.