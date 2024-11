Roma Torino, i Flop della sfida: Juric non ha la riserva giusta

Una partita tutt’altro che sensazionale quella tra Roma e Torino, vinta di misura dai giallorossi dell’ex Juric

Un 1-0 striminzito ma che vale tanto per salvare la panchina di Juric. Ma che Roma e Torino non abbiano messo in scena un grande spettacolo ieri sera all’Olimpico è fuori di dubbio. Chi sono stati i peggiori della due squadre? Ecco chi non ha funzionato.

SHOMURODOV – Mentre il Corriere dello Sport non ravvisa insufficienti tra le fila giallorosse, La Gazzetta dello Sport affibbia un 5,5 all’attaccante di scorta a disposizione di Juric. Motivazione: «Ha 17 minuti per mettersi in mostra e un paio di palloni invitanti che spreca malamente, a campo aperto. Arrugginito».

LINETTY – Bocciato per l’incidenza nel risultato negativo dei granata. Gazzetta lo stronca col 4,5: «Capitano sciagurato. Quel retropassaggio senza senso se lo sognerà per molto. Regalo per Juric, condanna il Toro». Identico voto dal quotidiano sportivo della capitale: «Un errore incredibile regala a Dybala il pallone del vantaggio giallorosso. Un retropassaggio horror, giusto nella notte di Halloween».

ADAMS – Il Corriere della Sera accomuna diversi giocatori dandogli come voto minimo il 5 in pagella. Tra questi lo scozzese dell’attacco: «Va a cercare fortuna anche lontano da Svilar, generosità che non trova la collaborazione dei compagni. In generale, però, zero tiri verso la porta avversaria».