Roma, Veretout: «Contro l’Inter per fare una grande prestazione»

Roma, Veretout parla ai microfoni di Sky e presenta la sfida contro l’Inter: «Sono forti, andiamo a Milano per fare una grande prestazione»

Jordan Veretout, centrocampista della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dell’attuale momento della squadra capitolina. Ecco le sue parole:

INTER – Entrambe le squadre stanno bene, noi andiamo a Milano per fare una grande prestazione. La squadra di Conte è forte, non a caso sono primi. Hanno capacità fisiche e tecniche, come Lautaro e Lukaku.

MOMENTO – So quello che posso fare sul campo, il massimo. Mi piace aiutare i miei compagni e voglio vincere tutte le partite.

FONSECA – Mi piace molto il suo gioco perché è un gioco di possesso palla. Anche la sua gestione della squadra, è importante per noi.