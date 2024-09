Roma, con Juric la 1ª VITTORIA, ma i TIFOSI sono tutti per DE ROSSI – FOTO

Le immagini del tifo della Roma nella partita di ieri, la prima vittoria stagionale dei giallorossi con Juric in panchina: i tifosi stanno con De Rossi

É bastata la vittoria netta della Roma – 3-0 contro l’Udinese – a riportare la calma nella piazza giallorosso dopo l’esonero di Daniele De Rossi? Ieri all’Olimpico i tifosi hanno manifestato in maniera netta e chiara la loro posizione al fianco dell’ex allenatore.

La sfida per la Curva Sud, la parte più calda del tifo romanista, è iniziata solo alla mezzora: prima in loro sostituzione uno striscione: «Non rispettate i nostri valori e le nostre bandiere / da oggi torniamo alle vecchie maniere». Nel corso della partita tanti altri attestati di stima al vecchio allenatore: «Anche se nel calcio non esiste riconoscenza / ricorda che del romanismo rimarrai sempre l’essenza… a presto Daniele», «DDR sempre con noi» «In faccia ai maligni e ai superbi il tuo nome scintillerà… Arrivederci Danie’!»

Dc Roma 22/09/2024 – campionato di calcio serie A / Roma-Udinese / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: tifosi Roma

