Roma, Zaniolo: «Meglio l’Europeo o l’Europa League? Voglio entrambi»

La fame di vittorie di Nicolò Zaniolo: il talento della Roma punta a togliersi soddisfazioni con il club e l’Italia il prima possibile

Giovane e affamato. Nicolò Zaniolo, astro nascente della Roma e del calcio italiano, ha parlato dei suoi obiettivi futuri con il club e con la Nazionale a Sky Sport. Ecco le sue dichiarazioni.

ITALIA – «Abbiamo tutto per dire la nostra all’Europeo. Al cT Mancini devo molto perché mi ha chiamato quando nessuno mi conosceva e voglio ripagare in campo la sua fiducia, e credo di starci riuscendo. La doppietta è stata innanzitutto un grande contributo per vincere e un sogno che sono riuscito a coronare. Spero di fare tanti altri gol sia in azzurro che con la Roma».

OBIETTIVI – «Vogliamo migliorare giorno dopo giorno, vincere più partite possibile per qualificarci in Champions League e magari conquistare anche un trofeo in questa stagione. Meglio vincere l’Europeo o l’Europa League? Preferirei vincere l’Europeo con l’Italia dopo aver vinto l’Europa League con la Roma».