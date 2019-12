Roma, Zappacosta freme: «Sudore e allenamento, Natale perfetto!»

Roma, Zappacosta freme per tornare in campo dopo l’infortunio al ginocchio: «Sudore e allenamento, il mio Natale perfetto»

Solo una manciata di minuti per Davide Zappacosta alla Roma a inizio stagione. Poi l’infortunio al crociato che l’ha costretto all’operazione chirurgica. Adesso, il terzino, freme per il ritorno in campo.

Il giocatore, in questo giorno di vigilia, si è allenato per accelerare i tempi. Lo testimonia uno scatto postato sulla propria pagina Instagram, in cui esprime rapidamente il suo pensiero: «Sudore e allenamento: il mio Natale perfetto. Tanti auguri!».