Roma, ecco la «peggior stagione di De Rossi» secondo Zeman

Zeman vota la peggior stagione di De Rossi in Serie A: è quella del 2012/2013, quando c’era lui alla guida della Roma

In una lunga intervista rilasciata a Gazzetta dello Sport, il profeta-allenatore Zdeněk Zeman si è così espresso sull’addio di De Rossi: «Mi spiace che Daniele abbia fatto con mela peggior stagione della sua carriera: non so ancora se per colpa mia o sua».

Nella stagione 2012/13 Zeman aveva provato ad inventarsi una Roma sbilanciata: «Il tipo di gioco che adottavo non si adattava alle sue qualità» e che si è tradotto nella peggior stagione del capitano giallorosso: «Aveva la media del 4,5». De Rossi giocò solamente 14 partite con Zeman in panchina (poi esonerato dopo una sconfitta con il Cagliari), senza mai andare in gol e servendo un solo assist. Ai posteri, un folle gesto di De Rossi nel derby contro la Lazio: con un pugno colpì Mauri e saltò per squalifica le tre gare successive. Insomma, non il miglior De Rossi della storia.