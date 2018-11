Romagnoli amaro: «Higuain ci ha chiesto scusa. La Juve fa un altro campionato»

Il commento di Alessio Romagnoli dopo Milan-Juventus 0-2. Ecco le parole del difensore e capitano rossonero

Niente da fare per il Milan, sconfitto per 0-2 in casa dalla Juventus. Alessio Romagnoli, difensore e capitano rossonero, ha commentato la sconfitta a Sky Sport: «Abbiamo giocato contro una delle squadre più forti d’Europa, accettiamo la sconfitta e guardiamo le prossime senza dimenticare quanto di buono abbiamo fatto fino a questo momento. Contro questa Juventus è difficile per tutti, loro fanno un campionato a parte. Ci hanno concesso poche occasioni, loro invece sono stati bravi a sfruttare quelle che hanno creato. Noi dobbiamo migliorare i nostri errori, senza dimenticare le cose buone fatte fino a questo momento».

Prosegue Romagnoli parlando anche dell’espulsione di Gonzalo Higuain: «Higuain è arrabbiato con se stesso e di certo non va crocifisso per l’espulsione. Ha sbagliato e ci ha già chiesto scusa. Avremmo potuto fare di più? Ognuno sogna le grandi sfide come queste, è bello confrontarsi, c’è rammarico perché avremmo potuto fare qualcosina in più, abbiamo avuto il rigore ma loro sono forti, ora dobbiamo pensare alla prossima sfida con la Lazio, uno scontro diretto. Stile di gioco differente? E’ un po’ calato il nostro gioco, non deve succedere, la squadra deve sempre giocare a calcio ma dobbiamo tornare a giocare come facevamo prima».