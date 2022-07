Romagnoli, ancora pubalgia: Lazio in ansia

Alessio Romagnoli è ancora alle prese con la fastidiosa pubalgia che lo ha condizionato anche al Milan: il problema va gestito

Alessio Romagnoli agita i pensieri dello staff tecnico della Lazio e quello dei suoi tifosi. La rivelazione di Patric nella conferenza di ieri sulla pubalgia del centrale ex Milan apre un tema su quella che dovrà essere la gestione del classe ’95.

Vero che Romagnoli, dopo aver saltato l’amichevole col Dekani, ha svolto ieri l’intero allenamento con la squadra ma è chiaro che un problema come la pubalgia, come riferisce Il Tempo, vada costantemente monitorato anche in vista del primo impegno ufficiale, quello del 14 agosto contro il Bologna. Con Casale squalificato, Sarri si augura che non ci siano altri intoppi.