Ronaldo-Al Nassr, quando CR7 diceva: «Non chiuderò la carriera in certi posti»

Ronaldo-Al Nassr, in questi momenti tornano alla mente le parole della famosa intervista che il portoghese rilasciò qualche anno fa

Cristiano Ronaldo è pronto a diventare un nuovo giocatore dell’Al Nassr, club che lo metterà sotto contratto fino al 2025.

Una scelta che ha sorpreso molti e che ha fatto riemergere una famosa intervista che CR7 rilasciò nel 2015 al The Jonathan Ross Show di ITV, in cui il portoghese smentiva il suo approdo in un certo tipo di campionato.

LE PAROLE – «Chiuderò la carriera con dignità, non giocando negli Stati Uniti, Qatar o Dubai. Ciò non significa che sia brutto giocare nei campionati di Stati Uniti, Qatar o Dubai, ma non mi vedo lì».