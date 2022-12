Ronaldo all’Al Nassr fa schizzare i followers del club – 📸

La notizia di ieri e della giornata è senza dubbio l’ufficialità di Ronaldo all’Al Nassr, il portoghese ha fatto schizzare i social del club dopo l’annuncio

La notizia di ieri e della giornata è senza dubbio l’ufficialità di Ronaldo all’Al Nassr, il portoghese ha fatto schizzare i social del club dopo l’annuncio.Â

Da 800k a quasi 3.5 milioni di followers sulla pagina Instagram per il club arabo. Un segnale di quanto questo colpo di mercato possa avere ripercussioni positive non tanto per la situazione in campo.