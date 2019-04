Ronaldo e l’allenamento con suo figlio: che tiro il piccolo Mateo! – VIDEO

Ronaldo, che deve ancora recuperare dall’infortunio, allena in casa il piccolo Mateo: e il bambino dimostra di cavarsela bene con il destro

Cristiano Ronaldo sta lavorando per esserci a tutti i costi nella sfida fra la Juventus e l’Ajax, come ha spiegato Massimiliano Allegri nella conferenza stampa della vigilia del big match di campionato contro il Milan. Intanto però CR7 si rilassa in casa con i suoi figli, e ha voluto testare le abilità calcistiche del piccolo Mateo.

Nel video che il fuoriclasse portoghese ha pubblicato su Instagram, si vede infatti l’attaccante passare la palla a suo figlio, e quest’ultimo ridarla al papà con una certa destrezza e dimestichezza, sempre con il piede destro. Non male per Mateo, che a giugno compirà 2 anni ma dimostra già di cavarsela piuttosto bene.